المجلس التشاوري في مجال الإفلاس يناقش دور الخبراء في التنظيم المالي للشركات المتعثرة

وأشاد سعادته خلال الاجتماع بدور الخبراء بمجال إعادة الهيكلة والإعسار في إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، والتباحث مع المجتمع التجاري حول استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي، واللجوء إلى المحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية التي يمتلكها الخبراء ومقدمو الاستشارات.

أعقب ذلك عرض تقديمي آخر من بروس ماثيوز، الشريك لاستشارات الصفقات، بشركة كي بي إم جي في دول الخليج الأدنى لدى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حول "الوقاية خير من العلاج - منظور عالمي للتدخل والدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية خلال إجراءات الاعسار".

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