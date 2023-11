المزروعي: تطبيق أعلى معايير الاستدامة في المشروعات الإماراتية

وقال المزروعي إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً واستطاع أن يقوم بخطوات عملية في هذا الاتجاه، ما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا، وبما أسهم في رفع مستوى السكن في البيت الخليجي.

وأكد أن الإسكان يعتبر بالنسبة لدولة الإمارات، أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها. وسلط المزروعي الضوء على جهود الإمارات في تطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع مشروعاتها السكنية، بهدف تقليل الآثار البيئية وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأضاف أن مستهدفات دولة الإمارات لمستقبل الإسكان تتضمن تعزيز مكانة المدن الإماراتية لتكون من بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة، والوصول إلى 15 متراً مربعاً حصة الفرد من المساحات الخضراء. (وام)

