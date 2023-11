المدير الرياضي للإنتر يتهم لوكاكو بـ«قلة الاحترام»

وأمضى لوكاكو الموسم الماضي معاراً لدى «الأفاعي»، ناديه السابق، ودارت شائعات عن تحويل الإعارة لعقد دائم في الصيف، لكن عروض الإنتر المتتالية لم ترق للمبلغ الذي يريده تشيلسي مقابل البيع وفيما كانت المفاوضات مستمرة فتح لوكاكو مفاوضات مع يوفنتوس ما دفع الإنتر للتوقف عن محاولة شرائه وانتهت الحال بالمهاجم في روما مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

ولم يكن مشجعو الإنتر في مزاج جيد للاحتفاء بأول زيارة للوكاكو لملعب سان سيرو الأحد الماضي وأمطروه بالصافرات وقال أوسيو عند سؤاله عن لوكاكو: «أفضل عدم التحدث عن لاعب في ناد آخر وأقول إنني أفضل التفكير في الحاضر والمستقبل ولوكاكو جزء من الماضي. معه فزنا بالإسكوديتو وخسرنا نهائيين وجلب لنا فوزاً مهماً ثم ماذا حدث؟ أفضل عدم الخوض في هذا. أقول مجملاً إنه كان يجب أن يكون لطف واحترام، كانت هناك أمور تجري في الخفاء، لكن في نقطة ما انتهت تلك الظروف.

