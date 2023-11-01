المسرح العراقي يحصد 6 جوائز في مهرجان الدن الدولي

كما حصد المسرح العراقي ضمن فعاليات مهرجان الدن - مسرح الشارع، ثلاث جوائز، وهي جائزة أفضل ممثل، وأفضل إخراج، وجائزة أفضل موسيقى ومؤثرات، للعمل المسرحي «مواطن vip» لحسين مالتوس.
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WAMNEWS: 'ربع قرن ' تحصد ' 5 'جوائز في المعرض الدولي للإختراعات والتجارة في لندنالشارقة في 31 أكتوبر / وام / حصدت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين جوائز المعرض الدولي للإختراعات والتجارة ITE “ 2023 ” الذي عقد خلال أكتوبر الجاري في العاصمة البريطانية - لندن حيث أحرز الطفل علي حميد اللوغاني المنتسب لمسار العلوم والتكنولوجيا (5) جوائز عن مشاريعه المبتكرة التي تخدم المجتمع والبيئة ضمن فئات المسابقة في مجالي الصحة والاستدامة...
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