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المسرح العراقي يحصد 6 جوائز في مهرجان الدن الدولي

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حصدت بعثة الوفد العراقي من الفنانين المسرحيين المشاركين في مهرجان الدن الدولي للمسرح المقام في سلطنة عُمان

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كما حصد المسرح العراقي ضمن فعاليات مهرجان الدن - مسرح الشارع، ثلاث جوائز، وهي جائزة أفضل ممثل، وأفضل إخراج، وجائزة أفضل موسيقى ومؤثرات، للعمل المسرحي «مواطن vip» لحسين مالتوس.

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