المدير السيئ يجعلك موظفاً أسوأ

وبحسب البحث؛ فإنَّ الموظفين الذين أعطوا الأولوية للأمن الوظيفي ظلوا على نفس القدر من احتمال تولي المسؤولية بعد تعرضهم للإشراف المسيء. كما وجد البحث أنَّ الموظفين الذين يعطون الأولوية للترقّي يميلون إلى الاحتماء وتقليل سلوك تحمل المسؤولية بعد تعرضهم للإشراف المسيء.

واشتملت الدراسة على آراء الموظفين والمشرفين من 42 شركة كورية جنوبية مختلفة، إلى جانب مئات الطلاب الأمريكيين، لاستكشاف الطرق التي يؤثر بها الإشراف المسيء على سلوك «تحمل المسؤولية» من قبل الموظفين.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء شهري...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: استبعاد 9 لاعبين من مواجهة الأهلي وصن داونزأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: هلال المري: 65 ألف إماراتي إلى وظائف المستقبل خلال العقد المقبلكشف هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن العقد المقبل سيشهد انضمام 65 ألف إماراتي لسوق العمل ممن يركزون على وظائف المستقبل...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد إلغاء«حمراء» سالمين.. مدرب العين يطالب بالعدالةأكد الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أن تحضيرات فريقه لمواجهة الوصل الخميس في قمة دوري أدنوك للمحترفين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: دبي تحتضن ثلاث فعاليات طبية بحضور 12 ألف مشاركافتتح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الثلاثاء، ثلاث فعاليات طبية في مركز دبي التجاري العالمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: كولر يؤكد عودة إمام عاشور أمام صن داونزتحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن استعدادات فريقه لمباراة صن داونز المقررة الأربعاء في إياب نصف نهائي السوبر الإفريقي باستاد القاهرة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕