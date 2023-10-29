المؤشرات تقاوم التوترات.. وأسهم شركات تحتفظ بمكاسب العام

التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن معظمها حافظ على مستويات مرتفعة إذا ما قورنت هذه الارتفاعات منذ بداية العام الجاري وحتى آخر جلسة يوم الجمعة الماضي.

في محصلة الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تراجعت في قطاع البنوك أسهم «دبي الإسلامي» 5% و«الإمارات دبي الوطني» 7%، و«دبي المالي» 15%.وهبط في قطاع المرافق سهم «ديوا» 5.98% و«إمباور» 2.76% و«تبريد» 1.13%. كما هبط في قطاع الصناعة، «أرامكس» 9.84% و«دبي للاستثمار» 4.7% و«سالك» 0.98% مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.78% و«الخليج للملاحة» 0.99%.

وبخصوص المرافق، ارتفع «ديوا» 1.72% إلى 2.36 درهم، و«إمباور» 23.94% إلى 1.76 درهم، و«تبريد» 18.24% إلى 3.5 درهم. وفي العقار، انخفضت أسهم «الدار» 9.26% و«رأس الخيمة العقارية» 5.61%، كما انخفض في الاتصالات سهم «اتصالات إي آند» 4%. headtopics.com

من بداية 2023وعلى صعيد أداء القطاع البنكي لأسهم سوق العاصمة منذ بداية العام الجاري، تراجع سهم «أبوظبي الأول» 27.25% إلى 12.44 درهم، و«أبوظبي التجاري» 13.22% إلى 7.81 درهم، و«ملتيبلاي» 31.255 إلى 3.19 درهم، و«العالمية القابضة» 2.49% إلى 399.8 درهم؛ وذلك مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 8.67% إلى 9.9 درهم.

وفي قطاع الصناعة، تراجع «الجرافات البحرية» 16.75% إلى 20.38 درهم، و«ألفا ظبي» 31.68% إلى 18.5 درهم مقابل ارتفاع أدنوك للإمداد» الذي أدرج بتاريخ 1 يونيو/ حزيران من العام الجاري بنسبة 67.66% إلى 3.37 درهم مقارنة مع سعر الطرح البالغ 2.01 درهم. headtopics.com

ومن خلال رصد لآثار الصراعات الجيوسياسية على الأسواق الخليجية، يلاحظ أن فترة التأثر بالتطورات لا تستمر لفترات طويلة، وبالتالي من المتوقع أن تمتص الأسهم العالمية هذا الأثر، وسينعكس ذلك إيجاباً على أسواق المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

سوق دبي يرتفع 0.93 % بمكاسب 3.5 مليارات في أسبوعموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

60 ألف طرد إغاثي حصيلة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقهاكشف نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي... اقرأ أكثر ⮕

«التعاون الخليجي» يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ويحذر من مخاطر الهجوم البري​أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية... اقرأ أكثر ⮕

60 ألف طرد إغاثي حصيلة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقهاكشف نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي... اقرأ أكثر ⮕

غرفة العمليات الافتراضية بشرطة دبي تؤهل العاملين في مركز القيادةاطلع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي... اقرأ أكثر ⮕

ضعف الين يرفع مكاسب شركات يابانية كبرى ويقود أخرى للإفلاسمن المرجح أن تحقق عشر من أكبر الشركات اليابانية... اقرأ أكثر ⮕