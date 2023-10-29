المؤشرات تقاوم التوترات.. وأسهم شركات تحتفظ بمكاسب العام

التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن معظمها حافظ على مستويات مرتفعة إذا ما قورنت هذه الارتفاعات منذ بداية العام الجاري وحتى آخر جلسة يوم الجمعة الماضي.
في محصلة الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تراجعت في قطاع البنوك أسهم «دبي الإسلامي» 5% و«الإمارات دبي الوطني» 7%، و«دبي المالي» 15%.وهبط في قطاع المرافق سهم «ديوا» 5.98% و«إمباور» 2.76% و«تبريد» 1.13%. كما هبط في قطاع الصناعة، «أرامكس» 9.84% و«دبي للاستثمار» 4.7% و«سالك» 0.98% مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.78% و«الخليج للملاحة» 0.99%.
وبخصوص المرافق، ارتفع «ديوا» 1.72% إلى 2.36 درهم، و«إمباور» 23.94% إلى 1.76 درهم، و«تبريد» 18.24% إلى 3.5 درهم. وفي العقار، انخفضت أسهم «الدار» 9.26% و«رأس الخيمة العقارية» 5.61%، كما انخفض في الاتصالات سهم «اتصالات إي آند» 4%. headtopics.com
من بداية 2023وعلى صعيد أداء القطاع البنكي لأسهم سوق العاصمة منذ بداية العام الجاري، تراجع سهم «أبوظبي الأول» 27.25% إلى 12.44 درهم، و«أبوظبي التجاري» 13.22% إلى 7.81 درهم، و«ملتيبلاي» 31.255 إلى 3.19 درهم، و«العالمية القابضة» 2.49% إلى 399.8 درهم؛ وذلك مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 8.67% إلى 9.9 درهم.
وفي قطاع الصناعة، تراجع «الجرافات البحرية» 16.75% إلى 20.38 درهم، و«ألفا ظبي» 31.68% إلى 18.5 درهم مقابل ارتفاع أدنوك للإمداد» الذي أدرج بتاريخ 1 يونيو/ حزيران من العام الجاري بنسبة 67.66% إلى 3.37 درهم مقارنة مع سعر الطرح البالغ 2.01 درهم. headtopics.com
ومن خلال رصد لآثار الصراعات الجيوسياسية على الأسواق الخليجية، يلاحظ أن فترة التأثر بالتطورات لا تستمر لفترات طويلة، وبالتالي من المتوقع أن تمتص الأسهم العالمية هذا الأثر، وسينعكس ذلك إيجاباً على أسواق المنطقة.