المؤشر السعودي يواصل تعزيز مكاسبه.. و«المصري» يتعافى

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.37% إلى 3838.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.52% إلى 9285.37 نقطة.
وفي السعودية، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»0.51% إلى 10535.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 171 مليون سهم. وفي الكويت، ارتفع مؤشر البورصة العام 1.57% إلى 6462.51 نقطة، من خلال تداول 136 مليون سهم، بقيمة 45.20 مليون دينار.
وتراجع مؤشر البحرين العام 0.41% إلى 1931.15 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.78 مليون سهم، بقيمة 572064 ديناراً بحرينياً.وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.19%، إلى 4543.34 نقطة. وبلغت قيمة التداول 14.978 مليون ريال عُماني. headtopics.com
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مجلس 'أمريكية الشارقة 'يعتمد إنشاء مراكز بحثية وطرح برنامج دراسات عليا جديد و تعزيز التوطينالشارقة في 30 أكتوبر / وام / اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة في اجتماعه فصل الخريف الذي عقد في حرم الجامعة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة إطلاق برنامج دراسات عليا جديد وإنشاء ثلاثة مراكز بحثية لتعزيز أجندة الجامعة البحثية و وضع استراتيجيات جديدة لرفع مستوى التوطين في الجامعة باعتبارها أولوية... اقرأ أكثر ⮕