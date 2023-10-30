اللواء الشامسي يترأس الاجتماع الـ 10 للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة

واستعرض الاجتماع نتائج التوصيات التي خلص إليها الاجتماع السابق والخطط والبرامج التي جرى تنفيذها وفق الخطط الزمنية والأهداف الموضوعة.

كما اطلع اللواء الشامسي على جهود القيادة في مجال الدعم الاستراتيجي المؤسسي للجهات الحكومية وأطر تنفيذها والنتائج التي تصبو إليها، مستمعا إلى شرحٍ موسع حول السياسات المؤسسية المتعلقة بتطوير البنية التنظيمية والمنهجيات والكفاءة المؤسسية إلى جانب خطط القيادة في تطوير المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها بما تواكب رؤية الحكومة في هذا المجال وتهيئة بيئة صديقة للرياضة والرياضيين.

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