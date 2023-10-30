اللجنة المشتركة بين 'مجلس التوازن' و'هيئة الصناعات الدفاعية التركية' تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / عقدت اللجنة المشتركة بين “مجلس التوازن” و"هيئة الصناعات الدفاعية التركية" اجتماعها الأول في أبوظبي، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين في يوليو الماضي والتي تناولت مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأكد التزام مجلس التوازن الراسخ بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وبحث آفاق التعاون بما يخدم المصالح الثنائية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك من خلال تنفيذ الخطط الموضوعة والتي ستسهم بشكل فعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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