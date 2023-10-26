اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية بالشارقة تناقش أجندتها الدورية

الشارقة في 26 أكتوبر / وام / عقدت اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، اجتماعها الدوري، في مقر القيادة العامة بشرطة الشارقة برئاسة سعادة القاضي سالم علي محمد الحوسني وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وسعادة محمد عبدالله الزرعوني، وسعادة العميد جمال فاضل العبدولي، وسعادة الدكتور عبد الله سليمان الكابوري.

الشارقة في 26 أكتوبر / وام / عقدت اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، اجتماعها الدوري، في مقر القيادة العامة بشرطة الشارقة برئاسة سعادة القاضي سالم علي محمد الحوسني وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وسعادة محمد عبدالله الزرعوني، وسعادة العميد جمال فاضل العبدولي، وسعادة الدكتور عبد الله سليمان الكابوري. واطلعت اللجنة على توصيات الاجتماع السابق، واستعرضت عدداً من المواضيع المهمة اتخذت بشأنها القرارات المناسبة تعزيزاً لجودة الحياة في المجتمع. وفي ختام الاجتماع، تم تكريم سعادة خميس بن سالم السويدي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، على جهوده البارزة خلال فترة عضويته في اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية.

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اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية تناقش أجندتها الدوريةعقدت اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية اجتماعها الدوري في القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة القاضي سالم علي محمد الحوسني اقرأ أكثر ⮕

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