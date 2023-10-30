اللجنة العليا لانتخابات 'استشاري الشارقة' تستعرض آليات تسجيل المرشحين و ضوابط الحملات الانتخابية

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ورؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية في كل من مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية ومدينة الذيد ومنطقة البطائح ومنطقة مليحه ومنطقة المدام ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن .

و قال أحمد سعيد الجروان : “ منذ بداية هذه العملية الانتخابية ، نشهد تفانيًا واجتهادًا كبيرين في ضمان نجاح هذا الحدث الوطني الهام ، وقد تجمعت جهودنا لضمان تقديم أفضل الخدمات والظروف للناخبين وللمرشحين على حد سواء، و اليوم نستعد للمرحلة الثانية من الانتخابات التي تتضمن تسجيل المرشحين الذين يمثلون تطلعات وطموحات شعبنا الكريم، ونحن بوجودكم ودعمكم ملتزمون بضمان أن تتوافق جميع الترشيحات مع الشروط المحددة وأن نقدم دعمًا شاملاً للمترشحين خلال هذه العملية”.

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