اللاعب الإنجليزي يخطف أضواء «الكلاسيكو».. بيلينجهام نجم «الروك» في«الكامب نو»

ارتدى نجوم برشلونة قميصاً يحمل شعار فرقة الروك البريطانية الشهيرة رولنغ ستونز احتفالاً بألبومها الجديد الذي طرح في 20 أكتوبر، وبسبب رعاية منصة سبوتيفاي الموسيقية للقميص حضر نجوم الفرقة ميك جاغر وروني وود وبل ويمان «الكلاسيكو» وجلسوا في منصة الشخصيات المهمة في «الكامب نو».

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال: إن بمقدور نجمه الجديد تسجيل 20 أو 25 هدفاً بسهولة هذا الموسم وأضاف: «لا نفكر في جعله هدافاً أو مهاجماً وننتظر من البقية هز الشباك لكن بمقدوره تسجيل 20 أو 25 هدفاً هذا الموسم».

وعند سؤال أنشيلوتي إن كان يجب ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية أجاب: «لا أعرف أين سيكون مكانه في سباق الجائزة ولا يهمني فعلاً، كل ما أعرفه الآن هو أنه يصنع فارقاً ضخماً لنا». وتفوق بيلينجهام بأهدافه ال10 في الليغا على أسطورته زين الدين زيدان الذي كان يرتدي القميص رقم 5 قبله بالريال. وسجل زيدان في أفضل مواسمه بالريال (2002-2003 و2005-2006 ) 9 أهداف،لكن بيلينجهام سجل 13 هدفاً في 13 مباراة للريال محلياً وأوروبياً وصنع 3 أهداف وفي أول «كلاسيكو» له أكمل 45 من 49 تمريرة وسجل في التسديدتين اللتين سددهما لشباك الحارس تير شتيجن. headtopics.com

وتعرض رونالدو لإصابة بالكاحل ولعب 5 مباريات كاملة من أول 10 مباريات بالموسم وسجل 7 أهداف من 60 تسديدة على الشباك بينما سجل بيلينجهام 10 من 24 تسديدة. وعلق النجم الكرواتي لوكا مودريتش على تألق زميله وقال:«إنه فتى من طراز رفيع وموهبة استثنائية. لا أعتقد أنه حتى هو يصدق أنه يسجل هذا الكم من الأهداف. أهنئه وآمل أن يواصل التسجيل، لا يمكن إيقافه الآن».

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