الكويت.. قبول استقالة وزيرة الأشغال وتعيين وزير الكهرباء بالوكالة

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فإن مرسوماً آخر صدر بتعيين جاسم محمد الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إضافة إلى عمله وزيراً للأشغال العامة بالوكالة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فإن مرسوماً آخر صدر بتعيين جاسم محمد الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إضافة إلى عمله وزيراً للأشغال العامة بالوكالة.

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