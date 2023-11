الكشف عن موقف صلاح ودياز.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

ويغيب لويس دياز الذي يمر بفترة صعبة بعدما تم اختطاف والديه، فيما من المتوقع أن يتواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا لقيادة هجوم الريدز أمام بورنموث.خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تشامبرزوكان ليفربول تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما تخطى عقبة ليستر سيتي في دور الـ 32، وفاز بنتيجة 2/3، بينما تأهل بورنموث بعد فوزه على ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

