الكتبي: دبي تشهد طفرات صحية متلاحقة | صحيفة الخليج

قال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن ما تشهده إمارة دبي الآن من طفرات متلاحقة في قطاعها الصحي، يشير إلى مستقبل أفضل لأنظمة الرعاية الصحية واستدامة هذا القطاع الحيوي والمهم، الذي تعمل الهيئة على أن يكون قطاعاً نموذجياً يحتذى به.

أشار الكتبي إلى الدور الكبير والمهم الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص من المستشفيات والمراكز والعيادات والمنشآت التخصصية، التي تتكامل فيما بينها، ممثلة قوة مهمة وتعزيزاً مباشراً للأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها هيئة الصحة، وفي مقدمتها تحقيق الرفاه الصحي للمجتمع، وجعل دبي الوجهة المميزة للسياحة الصحية.

جاء ذلك خلال افتتاح عوض الكتبي، مؤخراً، المختبر المتطور في مركز بريمير التشخيصي التابع لمجموعة برايم، وذلك بالريف مول في دبي، والذي يضم أحدث التقنيات الطبية والتجهيزات الذكية المتقدمة، التي تدار بشكل آلي وبأقل مستوى للتدخل البشري. headtopics.com

رافق الكتبي من هيئة الصحة، الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وكان في استقباله الدكتور جميل أحمد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية، وعدد من الأطباء والمسؤولين في المجموعة.

وخلال تفقده المختبر والاطلاع على تجهيزاته وتقنياته، أوضح عوض الكتبي أن القطاع الصحي الخاص يُعد شريكاً استراتيجياً للهيئة، وأن هناك اهتماماً بالغاً بنماء هذا القطاع وتطويره وفتح الآفاق أمامه للتوسع والانتشار، وفق أفضل البروتوكولات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وضمن أعلى معايير الخدمات الطبية. وتجول الكتبي في مختلف أقسام وردهات وأجنحة مركز بريمير، حيث تعرف إلى الخدمات المتطورة التي يقدمها المركز. headtopics.com

ومن جانبه قال الدكتور جميل أحمد: «إن تدشين المختبر الآلي ليس فقط إنجازاً لنا كمؤسسة صحية، ولكنه يمثل نقلة نوعية في تقنيات الرعاية الصحية بالمنطقة. إنه خطوة مهمة نحو الاعتماد على التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الطبية وتقديم تجربة فحص أسرع وأدق للمرض».

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