القمة العالمية للحكومات: خمسة إجراءات لتحقيق صافي انبعاثات كربون صفرية

ويسلط التقرير، الذي أطلق بالتعاون مع شركة «آرثر دي. ليتل» العالمية، الضوء على حجم حالة الطوارئ المناخية والتحديات الكبرى التي تواجه العمل العالمي المشترك في جهود إحداث تغيير في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، خصوصاً مع صعوبة فرص تحقيق هدف خفض درجة حرارة الكوكب بواقع 1.5 درجة مئوية، التي يشير التقرير إلى أن تحقيقها يتطلب أن يكون لدى العالم أقل من 400 مليار طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون للإنفاق حتى عام 2050.

ويسلط الضوء على تعهد 70 دولة تمثل 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و76٪ من إجمالي الانبعاثات، بالوصول إلى صافي الصفر، ويؤكد أن من الممكن للعالم أن ينتظر من مؤتمر الأطراف نتائج حقيقية.

وقال إن القمة العالمية للحكومات انطلاقاً من دورها منصة دولية للمستقبل، ولمشاركة المعارف والرؤى واستشراف التحديات المقبلة وتصميم الحلول المبتكرة، تسعى بالتعاون مع شركائها حول العالم، لرسم معالم التحرك المطلوب لمواجهة التحديات البيئية الكبرى التي ستلقي بظلالها على مستقبل الإنسان، بما يضمن للأجيال المقبلة بيئة مستدامة.من جهته، قال عدنان مرحبا شريك ورئيس ممارسات الطاقة والمرافق في شركة «آرثر دي.

ويتبنّى التقرير نهجاً مرتكزاً على 4 قطاعات رئيسية لدفع رحلة إزالة الكربون قدماً، ويكشف عن تحديات التحول والفرص في هذه القطاعات التي تشمل المرافق والصناعات والنقل والنفط والغاز. وإضافة إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول خيارات التكنولوجيا والقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات، يعتمد التقرير على أمثلة واقعية من شركات عالمية، يشمل «أرامكو» و«دي. إتش. إل»، و«شل»، و«إنجي»، و«سيمنس»، و«شنايدر»، وغيرها من الشركات الرائدة في المنطقة والعالم.

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