القوات الإسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين في اشتباكات بالضفة الغربية

ومع مواصلة إسرائيل الحرب للأسبوع الثالث حتى الآن علي حماس في قطاع غزة، كثفت أيضاً العمليات التي تستهدف جماعات في الضفة الغربية ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات، وقتل جندي إسرائيلي في أحد الاشتباكات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات تعرضت خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية لهجوم في مدينة جنين وردت بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل أيسر العامر القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي انتماء العامر إليها، كما قالت حماس إن أحد مقاتليها وهو جواد التركي قتل خلال الاشتباك في جنين. وذكرت وفا أن الرجلين وفلسطيني آخر قتلوا في جنين وقتل رابع في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية، قائلة إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الصراع بين حماس وإسرائيل يرتفع بذلك إلى 110 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1900. headtopics.com

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لإطلاق نار في قلقيلية خلال إغلاق متجر اتُهم صاحبه بالتحريض على العنف، وقال بيان الجيش إن القوات ردت بإطلاق النار وأصابت شخصاً واحداً على الأقل.

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