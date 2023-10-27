القوات الروسية تعزز مواقعها الأمامية جنوبي دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة، وألحقت خسائر كبيرة بوحدات القوات الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.

فيما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية خسرت أحد ألويتها على الأقل بينما كانت تحاول التقدم نحو بلدة أفدييفكا شرقي البلاد. وأورد بيان لوزارة الدفاع الروسية: «على محور جنوبي دونيتسك، قامت الوحدات الروسية بتعزيز مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة وألحقت خسائر بوحدات من كتيبة المشاة الآلية «58»، واللواء الآلي «72» للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي «128» في مناطق، ستارومايورسكويه، وأوغليدار، وأوروجاينويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية».

وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، 19 هجوماً للقوات الأوكرانية في مناطق وركينو، وفيربوفوي، في مقاطعة زابوروجيه. وبذلك، بلغ إجمالي خسائر أوكرانيا أكثر من 435 جندياً، و15 دبابة، و17 مركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، و17 مدفعاً ميدانياً. headtopics.com

في المقابل، قالت سلطات محلية وعسكرية في أوكرانيا، إن روسيا جددت حملتها لتطويق أفدييفكا في منتصف أكتوبر الجاري، محاولة استهداف المواقع الأوكرانية بوابل من نيران المدفعية وتدفق القوات والمركبات القتالية إليها.

ونقل المكتب الرئاسي الأوكراني عن زيلينسكي قوله لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مكالمة هاتفية «حاول (الروس) عدة مرات تطويق أفدييفكا، لكن في كل مرة أوقفهم جنودنا وأعادوهم للوراء ما تسبب في خسائر مؤلمة. في هذه الحالات، خسر (الروس) لواء على الأقل»، بحسب ما أوردت «رويترز»، التي لم يتسن لها التحقق من مصادر مستقلة، وذكرت أنه لم يصدر تعليق من روسيا حتى الآن. headtopics.com

في الاثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت «أسطولاً ضخماً» من المقاتلات الأوكرانية خلال أكتوبر الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ بعيدة المدى.

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