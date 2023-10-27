القوات الأمريكية تسقط مسيّرة قرب «عين الأسد» بالعراق

وقال المسؤول العسكري الأمريكي، إن «القوات الأمريكية اشتبكت مع طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاستخدام على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، وأسقطتها بنجاح من دون وقوع أي حادث آخر».

كما أفاد المسؤول الأمريكي عن «هجوم بعدة صواريخ» في سوريا، الخميس، ضد القوات الأمريكية، وقوات أخرى من التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». وأضاف: «لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية». وجاءت محاولة الهجوم بالطائرة المسيّرة، بعدما ضربت الولايات المتحدة منشأتين عسكريتين في سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني، ومجموعات مرتبطة به.

وأعلن فصيل يطلق على نفسه اسم «المقاومة في العراق»، سبق أن أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في العراق وسوريا، أنه استهدف القاعدة بهجوم بطائرة مسيّرة. headtopics.com

وأعلن وزير الدفاع، لويد أوستن، عن الضربات الأمريكية على منشأتين في سوريا، الخميس، قائلاً إنها جاءت «رداً على سلسلة هجمات مستمرة، وغير ناجحة في معظمها، ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من ميليشيات مدعومة من طهران».

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