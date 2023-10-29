تفشي التهاب الكبد الوبائي، فيما كشف مصدران أمريكيان أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديداً كبيراً للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف، وأن أوهام «استثنائية» الولايات المتحدة وحلف الناتو أدّت إلى فشل الهجوم الأوكراني المضاد.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت 36 طائرة أوكرانية بدون طيار ليل السبت الأحد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. وقالت الوزارة على تليغرام «أحبِطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات على أهداف في أراضي روسيا».

وفضلاً عن ذلك، بحسب ما أشارت إليه المجلة، فإن الجانب الروسي يعمل على زيادة إنتاج الطائرات الصغيرة بدون طيار، ويقوم أيضاً بتدريب المشغلين المؤهلين لهذا النوع من الأسلحة. تجدر الإشارة إلى أن موقع 19FortyFive، وصف مسيرات «لانسيت» الانتحارية الروسية، في وقت سابق، بأنها السلاح الأكثر فعالية لدى القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

كما أوضح أن تلك المسيرات كانت تدمّر معدات باهظة الثمن تابعة للقوات الأوكرانية. كما لفت الانتباه إلى فعاليتها في الحرب ضد المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي.اعتبر الصحفي الأمريكي ديني خايفون أن أوكرانيا كانت تؤمن بأوهام الغرب باستثنائية الولايات المتحدة و«الناتو»، وهذا ما قادها إلى فشل هجومها المضاد. وكتب خايفون في صفحته على «يوتيوب» أنه «من المستحيل أن تنتصر كييف»، مشيراً إلى أن ذلك صار أكثر وضوحاً رغم ترويج وسائل الإعلام الغربية المستمر لأوكرانيا وهجومها المضاد. headtopics.com

وخلصت الصحيفة:«إذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية والعمليات العسكرية، سيكون وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد».(وكالات)

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