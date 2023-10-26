القطاع المصرفي يُضيف 148 مليار درهم إلى احتياطياته الدولية

17.21%، أو بمقدار 148.16 مليار درهم، لتصل إلى 1.009 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة ب860.973 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وهذه الزيادة في صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي تعد مؤشراً على ارتفاع كبير في فائض الحساب الكلي للدولة (ميزان المدفوعات)، وبالتالي تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي، تنص على أن «المصرف المركزي ملزم بالمحافظة على نسبة تغطية للعملة، بحيث ينبغي للأصول الاحتياطية المعترف بها دولياً أن يقابلها 70% على الأقل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب، وتزيد نسبة التغطية لدى المصرف المركزي على هذه النسبة بكثير بحسب المعطيات التي تظهرها الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي».

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية وصلت إلى 262.33 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي. وارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6.7% أو ما يعادل 16.46 مليار درهم، مقارنة مع 245.86 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. headtopics.com

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.65% أو ما قيمته 214.21 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.33% بما قيمته 48.11 مليار درهم.

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