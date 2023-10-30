القسام تبث فيديو من أسيرات إسرائيليات إلى نتنياهو: 'موقفك يعني أنك تريد قتلنا'

بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.ومنذ هجوم حماس على إسرائيلي=في 7 أكتوبر، تنفذ إسرائيل حملة قصف جوي غير مسبوقة على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 8300 فلسطيني في القطاع.ومن جانبها، أعلنت حماس في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في مقتل 50 من الأسرى.

من المحتمل أن زوج الضحية يعاني من مشاكل نفسية، حيث حاول أن يخنق طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات في الشارع المجاور لبيته

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