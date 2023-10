القصائدُ اللامية..!

حَفلَ تراثُنا العربي بقصائد لامية؛ عدد النجم والحصى والتراب، فيها من عيون الشعر قصائد لا تجارى، وألسنة لا تُبارى، وفرائد لا تُعاب ، ولا سبيل إلى الإطناب، إلا في قرطاسٍ أو كتاب.

وقيل إن ‌‌‌كُثَيِّر نظم 30 قصيدة لامية من الطوال ، وما وصلنا منها، لم يزد على ألفي سطر، تناثر أكثرها.قربا مربط النعامة مني ... لقحت حرب وائل عن حيالقال ابن كثير عن لامية أبي طالب...: «هي قصيدة بليغة جدًّا، لا يستطيع أن يقولها إلا مَن نُسبت إليه، وهى أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى»:‌بَانَتْ ‌سُعَادُ، فَقَلْبي اليَوْمَ مَتْبُولُ، ... مُتيَّمٌ إثرَها، لَمْ يُفْدَ، مَكْبولُاعتزل ذكر الأغاني والغزل ...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

إيرانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

اللاجئون السوريون في تركيا..موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

حزب اللهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات Like it! We would like to invite you to visit our caricature. اقرأ أكثر ⮕

مسابقة التسامحموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات IITolerance السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف آخر يوم للاشتراك 16 سبتمبر ؟ هل اغلق باب الاشتراك ؟ اقرأ أكثر ⮕

د. محمد عاكف جمالموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

ضغوط دوليةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕