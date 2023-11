القبض على أسترالية تسببت بوفاة 3 أشخاص بعد إطعامهم وجبة محضرة من فطر سام

ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو عندما مرضوا إثر تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن في ولاية فيكتوريا. وتوفيت امرأتان /66 و70 عاما/ في المستشفى في 4 أغسطس، بينما توفي رجل /70 عاما/ في 5 أغسطس.وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المرأة /49 عاما/ في منزلها في ليونجاثا بالقرب من ملبورن صباح اليوم الخميس وسيتم استجوابها فيما يتعلق بالحادث.وفي أبريل، أصدرت وزارة الصحة في فيكتوريا تحذيرا من المشروم السام.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ثلاثة قتلى في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في فيتنامقضى ثلاثة أشخاص في فيتنام بعدما تسببت أمطار مستمرة منذ أيام عدة في فيضانات مباغتة في وسط البلاد وشمالها، على ما أعلنت السلطات الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: يسرق 70 مليون دينار عراقي من داخل دارأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القبض على متهم بسرقة 70 مليون دينار عراقي «حوالي 50 ألف دولار» مع مصوغات ذهبية من داخل دار شرقي العاصمة بغداد.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: روسيا تعلن القبض على جنديين للاشتباه في قتلهما 9 مدنيين شرقي أوكرانياقال محققون روس في منطقة شرقي أوكرانيا تسيطر عليها موسكو، إنهم قبضوا على جنديين للاشتباه فيهما في قتل أسرة مكونة من تسعة أشخاص بينهم طفلان.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «فقاعات أدمغة بشرية» على شاطئ أستراليأصيبت مرتادة شاطئ أسترالي بالذهول، بعد أن صادفت أثناء تجولها على شاطئ في منطقة لودرديل، على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرق هوبارت

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «سوق المحتوى الرمضاني» يختتم دورته الثانيةاختتمت فعاليات الدورة الثانية من «سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني»، بعد يومين من الأنشطة الافتراضية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شرطة أمريكية ترتكب جريمة وتخفي معالمهاتطالب عائلة ديكستر ويد (37 عاماً) بالعدالة، بعد أن قُتل على يد عناصر من قسم شرطة جاكسون بولاية ميسيسيبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕