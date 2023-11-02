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القبض على أسترالية تسببت بوفاة 3 أشخاص بعد إطعامهم وجبة محضرة من فطر سام

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ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو عندما مرضوا إثر تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن في ولاية فيكتوريا. وتوفيت امرأتان /66 و70 عاما/ في المستشفى في 4 أغسطس، بينما توفي رجل /70 عاما/ في 5 أغسطس.وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المرأة /49 عاما/ في منزلها في ليونجاثا بالقرب من ملبورن صباح اليوم الخميس وسيتم استجوابها فيما يتعلق بالحادث.وفي أبريل، أصدرت وزارة الصحة في فيكتوريا تحذيرا من المشروم السام.

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