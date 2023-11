القبض على امرأة في حادث وفاة 3 أشخاص بسبب 'مشروم'!

ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو عندما مرضوا إثر تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن في ولاية فيكتوريا. وتوفيت امرأتان 66 و70 عاما، في المستشفى في 4 أغسطس، بينما توفي رجل 70 عاما، في 5 أغسطس.وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المرأة 49 عاما، في منزلها في ليونجاثا بالقرب من ملبورن صباح اليوم الخميس وسيتم استجوابها فيما يتعلق بالحادثن حيث أنها هي من دعت أصدقائها لتناول العشلاء في منزلها والذي كان يحوي "المشروم".

