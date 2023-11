الفجوة الاستراتيجية لشركات النفط الكبرى عبر الأطلسي تتسع أكثر من أي وقت مضى

وتستخدم شركات النفط الكبرى أسهمها عالية القيمة لشراء الأصول الجيدة التي تحتفظ بها شركات أعلى في تكلفة الملكية. وتبدو براميل شركة بايونير المحلية الأكثر مرونة من حيث مساحة الصخر الزيتي مفيدة في عالم ضبابي، وكذلك هي القدرة على العمل بشكل أكثر كفاءة وتقليل الأصول منخفضة الجودة من المحافظ الاستثمارية مع تغير التوقعات.

وبالتأكيد، فإن صفقة إكسون ستخلق قوة إنتاجية عملاقة أكبر بنسبة 50 % من شركة شل وفقاً لأرقام شركة ريستاد إنرجي لعام 2023، وأكبر بنسبة 75 % من شركة بريتيش بتروليوم، غير أنه لا توجد أصول أخرى تتيح النمو متاحة للشراء مثل جوهرة التاج التي تملكها هيس في غويانا.

وباستثناء من يطلقون شعار «كن أكبر واخفض التكاليف» (وهذا قد يحدث)، فليس من الواضح ما الذي ستحققه عمليات الاندماج. والأمر الغريب الآخر هو فكرة مفادها أن قناعة الشركات الأمريكية بمستقبلها النفطي لابد أن تؤدي إلى عرقلة الاستثمار الأوروبي في الشركات التي تمر بمرحلة انتقالية.

إن التوقعات التي تتراوح بين نمو الطلب على النفط بنسبة 15 % حتى عام 2045 (منظمة أوبك) إلى انهيار بنسبة 75 % بحلول عام 2050 (أحد سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية) لا ينبغي لها أن تخلق إجماعاً على رد الفعل.

وتخفي الأحاديث الودية الخافتة المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج لشركات النفط من قبيل بريتيش بتروليوم وشل هذا العام إلى حد ما الفجوة الاستراتيجية المتسعة عبر المحيط الأطلسي، حيث تعمل بريتيش بتروليوم على وضع 40 % من استثماراتها في المناطق منخفضة الكربون بحلول عام 2025، وهي الآن أكثر ميلاً للوقود الحيوي وشحن السيارات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

وسيتم تعديل هذا الإنفاق، على أساس العوائد، وكذلك على أساس ما تحرزه التكنولوجيا من تقدم في مجالات مختلفة، كما يحدث بالفعل مع قيام شركة شل بتقليص الوظائف في قسم التنقل الهيدروجيني الخفيف لسيارات الركاب هذا الأسبوع.

