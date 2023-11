الفجيرة .. خطط لاستقبال نصف مليون زائر للمناطق الأثرية .. ومسجد البدية 'الأكثر زيارة'

وأوضحت الدائرة أنها تسعى لمواكبة التوجهات المرتبطة بتعزيز الاستدامة السياحية عبر التركيز على المشاريع الصديقة للبيئة سواء على مستوى منشآت الضيافة أو نوعية الطرق والخدمات في تلك المناطق، لتضاف تلك الجهود إلى سلسلة من المشاريع المرتبطة بتعزيز الخدمات والاستثمارات في المناطق الأثرية الشهيرة مثل مسجد البدية الأثري، ومتحف الفجيرة، والمنطقة التراثية، وقلاع وحصون كل من البثنة، ومسافي، والحيل، وأوحلة، وسكمكم، وحبحب.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: الشارقة تستقبل 1.1 مليون نزيل فندقي حتى سبتمبر بنمو 18%استقبلت الشارقة حتى سبتمبر/أيلول 2023 أكثر من 1.1 مليون نزيل فندقي، بزيادة 18% عن نفس الفترة من عام 2022، فيما استقبلت أكثر من 1.4 مليون زائر 2022...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ناشرون: معرض الشارقة للكتاب رقم ثقافي صعباكتملت الاستعدادات في مركز إكسبو الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الدورة ال42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مستشفيات مصرية جاهزة لاستقبال أول 81 مصاباً فلسطينياً من غزةجهزت مصر عدة مستشفيات لاستقبال الجرحى القادمين من غزة، اليوم الأربعاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: بحضور أحمد بن محمد.. سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تُطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: بحضور أحمد بن محمد ..سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تُطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة- أحمد بن سعيد: الصندوق خطوة استراتيجية واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الرقمي بدبي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: تراجع أرباح 'النهدي الطبية' 16% إلى 212.8 مليون ريال بالربع الثالثتراجع صافي أرباح شركة النهدي الطبية بنسبة 16.15% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 212.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 253.8 مليون ر

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕