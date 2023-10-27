الفخار والماء | صحيفة الخليج

طور فريق بحث بقيادة مهندسين من جامعة تكساس الأمريكية تقنية جديدة لتنقية المياه، حيث قاموا بتبطين الأواني الفخارية بمادة البراتينج «صمغ» من شجرة الصنوبر، ودمجها بجزيئات صغيرة من الفضة المستخدمة لتنقية المياه لجعلها صالحة للشرب.
وقال الباحثون: «إن تطوير تكنولوجيا لتنقية المياه بكلفة رخيصة الثمن لن يحل جميع المشاكل، لذلك كان علينا التفكير في حل جديد واعد». ويقول الباحثون طوّرنا هذه التقنية الجديدة لشعب نافاجو الأصليين في أمريكا، حيث تفتقر أجزاء كبيرة من مناطقم في الجنوب الغربي لأمريكا إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب، وهو الاتجاه الذي تزايد في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، في السنوات الأخيرة.
وقال لويس ستيتسون رولز الثالث، عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية والبناء بجامعة جورجيا الجنوبية والمشارك في التطوير: «استخدام الجزيئات الفضية لجعل المياه نقية ليس الابتكار الرئيسي، استخدم آخرون هذه التكنولوجيا في الماضي، لكن المفتاح هو التحكم في إطلاق الجسيمات النانوية الممزوجة مع بعض المواد الكيميائية، مثل الكلوريد والكبريتيد، في الماء غير المعالج، ما يؤدي إلى «طبقة سامة» بدلاً من تقليل ملوثات الماء على بطانة الأواني الفخارية. headtopics.com
واستخدم الباحثون مواد وفيرة من بيئة سكان نافاجو، بما في ذلك راتنج شجرة الصنوبر، للتخفيف من الإطلاق غير المنضبط لجزيئات الفضة أثناء عملية تنقية المياه، وتكلف المواد وعملية بناء الأواني أقل من 10 دولارات، ما يجعل الحل منخفض الكلفة. والخطوة التالية للباحثين، على حد وصفهم، هي تطوير تكنولوجيا، والعثور على مواد وتقنيات أخرى لمساعدة مجتمعات السكان الأصليين على استخدام المواد المتوفرة في مناطقهم للمساعدة في إنتاج مياه عذبة صالحة للشرب.