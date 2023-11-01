الغرفة التجارية العربية البرازيلية تسلط الضوء على ارتفاع الطلب على منتجات الحلال البرازيلية

وأتاح المعرض الفرصة أمام الحاضرين لاختبار وتذوق أشهى المأكولات التي أعدها كبار الطهاة البرازيليين، باستخدام المكونات الحلال المستعرضة، حيث أقيم الحدث بحضور لاعب كرة القدم البرازيلي إلبير جيوفاني دي سوزا، المعروف باهتمامه بقطاع المواشي في البرازيل ودعمه لمنتجات البروتين البرازيلية عالية الجودة في الأسواق الدولية.
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