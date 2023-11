الغرفة التجارية العربية البرازيلية تسلط الضوء على ارتفاع الطلب على منتجات الحلال البرازيلية

وأتاح المعرض الفرصة أمام الحاضرين لاختبار وتذوق أشهى المأكولات التي أعدها كبار الطهاة البرازيليين، باستخدام المكونات الحلال المستعرضة، حيث أقيم الحدث بحضور لاعب كرة القدم البرازيلي إلبير جيوفاني دي سوزا، المعروف باهتمامه بقطاع المواشي في البرازيل ودعمه لمنتجات البروتين البرازيلية عالية الجودة في الأسواق الدولية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: جامعة الإمارات تسلط الضوء على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقميةالعين في الأول من نوفمبر / وام / نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان' حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية' بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، و بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ورجال القانون في عدد من المؤسسات العامة في...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عددان من «الشرقية» و«الوسطى» | صحيفة الخليجصدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «50» من كل من مجلة «الوسطى» ومجلة «الشرقية»، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات ترحب بتمديد ولاية البعثة الأممية في الصحراء المغربيةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الثابت للمغرب وسيادته على كامل الصحراء المغربية، وشدّدت على عدم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات والأردن.. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشتركترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تستحوذ على 18.4% من مبيعات الذهب بالمنطقة في الربع الثالثأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات، بلغ 12.4 طن خلال الربع الثالث 2023..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: 'تسلا' تخسر 145 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من أسبوعينفقدت أسهم شركة تسلا ما يقرب من خمس قيمتها، أو 145 مليار دولار، في أقل من أسبوعين وسط مخاوف متزايدة من أن الطلب على السيارات الكهربائية بدأ يتراجع.وكانت الش

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕