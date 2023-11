الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي 5% العام المقبل

وأكد أن هذه الثقة عززت مكانة دبي وبات من الواضح الاهتمام المتنامي من قبل قطاعات الأعمال المختلفة في شتى أنحاء العالم بالتوسع فيها وعبرها؛ وقال : منتدى دبي للأعمال في صورته الجديدة بحضور 1500 شخص منهم أكثر من 40% جاءوا من الخارج يؤكد دورنا في ربط العالم بدبي والمنطقة، فالحضور الكبير من المستثمرين وأصحاب القرار في هذا المنتدى يدل على مكانة دبي بالنسبة للشركات العالمية، فهم يؤمنون أن دبي تعتبر أفضل مكان لتأسيس شركاتهم والانطلاق إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا وحتى أوروبا.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي 5% العام المقبلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: مركز دبي المالي ينظم 'مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3' العام المقبلدبي في 30 أكتوبر / وام / أعلن مركز 'كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' عن إطلاق الدورة الأولى من 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' من تنظيم مركز دبي المالي العالمي، وسيُقام الحدث يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مدينة جميرا.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: رسمياً.. 430 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 9 أشهر بنمو 36.7%حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: المنصوري يتفقد الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبيدبي في 30 أكتوبر / وام / تفقد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي..

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «غرفة دبي» تستكمل بعثتها التجارية إلى أسواق أفريقيااستكملت غرفة دبي العالمية استعداداتها لتنظيم بعثة تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى منطقة شرق افريقيا، خلال الفترة 6-9 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: مدينة إكسبو دبي و'دبي للثقافة'.. جهود مشتركة تدعم اقتصاد دبي الإبداعيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕