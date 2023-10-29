العين الأهلية للتأمين: برنامج «الرعاية المدرسية والعائلية» يوفر التغطية للالتزامات من دون انقطاع

نظمت شركة العين الأهلية للتأمين ورشة عمل أخيراً للتعريف ببرنامج «الرعاية المدرسية والعائلية» الذي أطلقته أخيراً بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس للعام الدراسي 2023-2024، حيث جرى تنظيم الورشة في دبيوقدم فريق شركة العين الأهلية للتأمين استعراضاً وشرحاً عن البرنامج، وفئات المستفيدين منه، والتغطية التي يقوم بها، أمام عدد من ممثلي شركات وساطة التأمين العاملين في دولة الإمارات، حيث يندرج هذا البرنامج المهم ضمن منتجات تأمينات الرعاية الاجتماعية التي تم تصميمها لتناسب مجتمع دولة الإمارات...

نظمت شركة العين الأهلية للتأمين ورشة عمل أخيراً للتعريف ببرنامج «الرعاية المدرسية والعائلية» الذي أطلقته أخيراً بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس للعام الدراسي 2023-2024، حيث جرى تنظيم الورشة في دبيوقدم فريق شركة العين الأهلية للتأمين استعراضاً وشرحاً عن البرنامج، وفئات المستفيدين منه، والتغطية التي يقوم بها، أمام عدد من ممثلي شركات وساطة التأمين العاملين في دولة الإمارات، حيث يندرج هذا البرنامج المهم ضمن منتجات تأمينات الرعاية الاجتماعية التي تم تصميمها لتناسب مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم إصداره إلكترونياً بشكل كامل بنسبة 100٪، مما يمثل خطوة مهمة في جهود شركة العين الأهلية للتأمين نحو الرقمنة والابتكار وتوفير تجربة سلسة وسهلة للعملاءوأعرب المشاركون في ورشة العمل عن سعادتهم بإطلاق هذا البرنامج الفريد من نوعه الذي يوفر التغطية الضرورية للمصاريف والالتزامات المدرسية والعائلية لضمان استمرارها من دون انقطاع بسبب الظروف الطارئة التي قد تتعرض لها العائلة، سواء بسبب فقدان المعيل لعمله أم وفاته أم تعرض أحد الوالدين لمرض عضال، وذلك بحسب شروط وثيقة التأمينوقال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، بهذه المناسبة: ضمن إطار مسؤوليتنا اتجاه المجتمع، قمنا بإعداد وتصميم برنامج «الرعاية المدرسية والعائلية» الذي يمكن للمواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة منه لتوفير حماية تكاليف تعليم الأطفال ورفاهيتهم في حال فقدان المعيل لعمله أو وفاته أو العجز الكلي الدائم أو المرض العضال لأي من الوالدين بحسب شروط الوثيقةوأضاف حمادة: نتفهم مدى الصعوبات التي قد تواجه بعض الأسر والعائلات على صعيد الأعمال، حيث عانت الكثير من الأسر من القدرة على مواجهة التحديات والعوائق والتغيرات المفاجئة في العمل وظروف الحياة، وفي خضم هذه الأوقات الصعبة، نشعر بواجب المساهمة في دعم الأسر التي تعيش بيننا وتقديم المساعدة للتخفيف من القلق والمخاوف اليومية التي تؤثر علينا عبر هذا البرنامج الجديد الذي نقدمه بأسعار معقولة ومناسبة، وتوفير الدعم للأسر، لضمان استمرارية تعليم أبنائهم المدرسي، وبذلك سيمنح البرنامج راحة البال للآباء وأولياء الأمور في ظل ظروفهم الصعبةويغطي برنامج «الرعاية العائلية والمدرسية» التكاليف المباشرة للرسوم الدراسية للأطفال ونفقات التعليم الأخرى المرتبطة بها، كما يوفر الدعم للنفقات العاجلة والحيوية والأساسية، حيث يتم تقديم العون اللازم في الحالات المذكورة سابقاً حسب شروط وثيقة التأمينويتم تزويد الأطفال المعلن عنهم تلقائياً بغطاء ضد الحوادث الشخصية، وهناك خيار لتضمين تغطية الحوادث الشخصية للوالدين أيضاًوتم تصميم هذا البرنامج التأميني بشكل غير مسبوق للآباء حتى سن 65 عاماً، ويتمتع بمعايير قبول 100٪، ويمكن شراؤه من موقع الشركة الإلكتروني ببساطة في غضون دقائق

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