العُمانيون يختارون ممثليهم في مجلس الشورى إلكترونياً

وأشارت النتائج الأولية إلى عدم فوز أي امرأة، وذلك للمرة الثانية منذ تاريخ مشاركة المرأة في المجلس عام 1994.

وأكد عدد من المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية أن سير العمل منذ انطلاق العملية سارت بشكل سلس ومميز وهو ما أظهرته المؤشرات ونسبة المشاركة التي تظهر في موقع الانتخابات بشكل فوري ولحظي. وتميزت انتخابات الفترة العاشرة بأنها اتجهت إلى الاقتراع الإلكتروني عبر تطبيق (انتخب) بدلاً من التصويت التقليدي، الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في الحياة السياسية في سلطنة عمان، خصوصاً والمنطقة بشكل عام.

وقالت سمية اليعقوبي عضو فريق الدعم الإعلامي بانتخابات مجلس الشورى، إن التجربة الأولى على مستوى مجلس الشورى عبر الذكاء الاصطناعي تأتي بعد تجربة سابقة في انتخابات المجالس البلدية، والتي أثبتت نجاحها. ولفتت إلى أن التجربة تعد «صديقة للبيئة»؛ إذ توفر طباعة الكثير من الأوراق التي كانت تستخدم سابقاً في استمارات الاقتراع وغيرها من العمليات الأخرى المرتبطة بالعملية. headtopics.com

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