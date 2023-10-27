العين والإمارات.. استعادة الصدارة وتضميد الجراح

تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، ويستضيف العين فريق الإمارات باستاد هزاع بن زايد، في الخامسة إلا ربع مساء، ويستقبل خورفكان ضيفه الجزيرة في التوقيت نفسه، ويشهد استاد الشارقة في السابعة مساء مباراة الشارقة وضيفه بني ياس.

وتعد مباراة العين «12 نقطة» والإمارات «5 نقاط» فرصة للفريقين لتحصيل النقاط، ويسعى العين لاستعادة الصدارة، التي فقدها بخسارته الأخيرة أمام النصر بهدف دون رد، فيما يتطلع الإمارات لتضميد جراحه، بعد خسارته أمام الشارقة بالجولة السابقة.ويلعب العين بمعنويات عالية، بعد فوزه آسيوياً على الفيحاء السعودي، وتصدره مجموعته بالعلامة الكاملة.

وأكد الهولندي، ألفريد شرودر، مدرب «الزعيم» عدم وجود غيابات في قائمة الفريق باستثناء جوناتاس بداعي الإيقاف، مشيراً إلى أنهم يأملون بالحضور الجماهيري الحاشد في كل مباراة للفريق، لأنهم يلعبون من أجل الجماهير. headtopics.com

وأكمل «الصقور» تحضيراته للقاء وسط روح معنوية عالية بقيادة المدرب الإسباني لويس بلاناغوما، وسط اهتمام كبير من إدارة النادي مع دعم اللاعبين معنوياً للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، بعد خسارة المباراة السابقة أمام الشارقة.«النسور» و«فخر أبوظبي»

ويلعب فريقا خورفكان «4 نقاط» والجزيرة «10 نقاط» بشعار البعد عن الأخطاء، لضمان تحقيق الفوز، الذي غاب عن الفريقين في آخر مباراة لهما في الدوري، بعد تعادل الجزيرة أمام شباب الأهلي، وهزيمة خورفكان أمام البطائح. headtopics.com

ويغيب عن «فخر أبوظبي» خليفة الحمادي الموقوف بالإنذار الثالث، وأبوبكر كامارا لعدم الجاهزية البدنية، وعمر تراوري للإصابة، فيما يعود للتشكيل محمد العطاس كيبانو، بعد تعافيه من الإصابة. ويسعى مدرب خورفكان الإسباني غيرارد زاراغوسا إلى إعادة «النسور» للتحليق من جديد، ومغادرة المركز الثاني عشر «4 نقاط».

وتشهد صفوف خورفكان عودة المدافع مسعود سليمان، بعد غيابه عن لقاء البطائح، بسبب نيله البطاقة الحمراء، خلال لقاء الوصل في الجولة الرابعة. headtopics.com

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