العين ضيف الوصل في مواجهة المتصدر ووصيفه

وتشهد زعبيل القمة الكبيرة، حين يستقبل صاحب الأرض وصاحب المركز الثاني في جدول الترتيب (14 نقطة) ضيفه العين الزعيم المتربع فوق قمة جدول الترتيب (15 نقطة) في صراع ناري وقمة جماهيرية كبيرة. والتقى الفريقان منذ بداية الاحتراف في 28 مواجهة، لم يعرف فيها الوصل طعم الفوز سوى مرتين، بينما تجرع مرارة الخسارة أمام العين في 19 مناسبة، ليكون «الزعيم» هو الفريق الأكثر فوزاً على الوصل في المحترفين.

أما «الزعيم»، فيدخل المباراة الكبيرة بروح النتائج اللامعة التي يحققها هذا الموسم مع المدرب الهولندي شرودر. هجومياً، سجل العين 17 هدفاً، مقابل 16 هدفاً للوصل، في حين تعرض مرمى خالد عيسى للاهتزاز 6 مرات، مقابل 7 مرات اهتزت بها شباك خالد السناني.القمة التي ستحمل الرقم 98 بين الفريقين العريقين، تريدها الجماهير فرصة للمتعة، كما تريدها فرصة من أجل الصدارة التي قد تبقى «بنفسجية» في حال فوز العين بينما قد ترتدي اللون الأصفر لو نجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل اللحاق بركب المنافسة، خاصة أن التعثر كانت سمة رحلتهما في أول 6 مراحل.

