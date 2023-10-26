العمل في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد غداً في أبوظبي والعين والظفرة

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أنه نظراً لتقلب الظروف الجوية في الإمارة، سيتم تفعيل العمل عن بُعد في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد في جميع المدارس يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر 2023 في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أنه نظراً لتقلب الظروف الجوية في الإمارة، سيتم تفعيل العمل عن بُعد في الجهات والشركات الحكومية والدراسة عن بُعد في جميع المدارس يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر 2023 في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

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العمل لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والدراسة في المدارس الحكومية يوم غدٍ الجمعة عن بُعدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

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