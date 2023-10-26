العمل «عن بُعد» لموظفي حكومة دبي اليوم

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل اليوم الجمعة، عن بُعد، لموظفي حكومة دبي، نظراً للأحوال الجوية.

ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، تقرر أن يكون اليوم 27 أكتوبر الجاري عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بُعد، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

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اليوم.. العمل والدراسة عن بعد مراعاة للحالة الجويةبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون اليوم، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل اقرأ أكثر ⮕

غداً.. العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية في الإماراتبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل... اقرأ أكثر ⮕

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العمل لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والدراسة في المدارس الحكومية يوم غدٍ الجمعة عن بُعدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕