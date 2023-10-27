العرياني والزيودي يرفعان رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات في 'البارالمبية الآسيوية'

رفعت بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، رصيدها إلى 10 ميداليات، بعد إضافة عبدالله سلطان العرياني ومريم الزيودي لاعبا منتخبي الرماية وألعاب القوى ميداليتين، ذهبية وفضية، جديدتين اليوم.

ونال العرياني ذهبية الرماية في مسابقة البندقية 50 مترا “3 أوضاع” فئة SH1، لتكون بذلك ثالث ذهبية للإمارات في الدورة الآسيوية. وحل ثانيا، الصيني شاو دونج، وثالثا الكوري الجنوبي جانجو لي. وتعد هذه ثاني ميدالية للعرياني بعد ميدالية برونزية أحرزها أمس في مسابقة البندقية 50 مترا، وضعية الرقود، لنفس الفئة.

كما أضافت مريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، ميدالية فضية جديدة، ضمن منافسات دفع الجلة فئة F40، مسجلة 8.49 م، وجاءت الأوزبكية كوبارو خاكيموفا ثانية، وثالثة الصينية ووي لي. واستطاعت الزيودي تحسين رقمها الذي سجلته في الألعاب البارالمبية الآسيوية الماضية، جاكرتا 2018، وهو 5.50 م، واحتلت به المركز الخامس وقتها. وعلى هامش إقامة الدورة، فازت سلامة الخاطري لاعبة منتخب الإمارات للدراجات بعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين، في اللجنة البارالمبية الآسيوية. headtopics.com

ويسدل غدا الستار على منافسات النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، حيث يقام حفل الختام على استاد هانغتشو الرياضي الأولمبي، و يجرى خلاله تسليم علم الدورة إلى عمدة مدينة ايتشي وناجويا اليابانية مستضيفة النسخة الخامسة في 2026.

وعلى صعيد منافسات اليوم الأخير، يختتم منتخبا ألعاب القوى ورفعات القوة، منافساتهم في الدورة، بمشاركة عمير يونس في مسابقة الرمح فئة F55، ومريم المطروشي في دفع الجلة فئة F46، ومريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة F40، في حين يشارك أحمد البلوشي في مسابقة وزن فوق 107 كجم، برفعات القوة. headtopics.com

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