العرياني والزيودي يرفعان رصيد الإمارات لـ10 ميداليات في 'البارالمبية الآسيوية'

وفاز العرياني بالمركز الأول في مسابقة البندقية 50 مترا "3 أوضاع" فئة "SH1"، ليحرز الميدالية الذهبية الثالثة للإمارات في الدورة، بعدما أنهى المسابقة بـ456.5 نقطة، تلاه الصيني شاو دونج بـ450.5 نقطة، والكوري الجنوبي جانجو لي بـ438.7 نقطة.وتعد هذه الميدالية الثانية للعرياني في هذه الدورة، بعد برونزية مسابقة البندقية 50 مترا، وضعية الرقود، لنفس الفئة.

وعبرت مريم الزيودي عن سعادتها البالغة بفضية دفع الجلة، وتحقيق رقمين آسيوي وشخصي، وقالت: "فرحتي غامرة بتحقيق إنجاز افتخر بإهدائه للإمارات وإلى قيادتنا الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، ويجسد الفوز بالميدالية جهودا كبيرة ومعسكرات متواصلة منذ بطولة العالم في فرنسا، والتي حققت فيها رقما شخصياً، وتكللت جهودي مع مدربي بالحصول على هذه الميدالية".وأكدت أنها ستبدأ مباشرة الإعداد لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، رغبة في تكرار مثل هذا الإنجاز والوصول لمنصات التتويج.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

العرياني والزيودي يرفعان رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات في 'البارالمبية الآسيوية'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»رفعت بعثة الإمارات رصيدها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 6 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين اقرأ أكثر ⮕

بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في ثالث أيام دورة الألعاب البارالمبية الآسيويةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

فضية وبرونزية للكعبي والعرياني في «البارالمبية الآسيوية»هنأ د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية اقرأ أكثر ⮕

بالهول الفلاسي يهنئ بعثة الإمارات على إنجازها في هانجتشوألعاب القوى والرماية يرفعان الرصيد إلى 8 ميداليات.. والدهماني يتأهل لـ'باريس 2024' .هانجتشو في 26 أكتوبر / وام / هنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بالإنجاز الذي تحقق حتى الآن بحصولها على 8 ميداليات ملونة. اقرأ أكثر ⮕

الكعبي والعرياني يظفران بـ «فضية وبرونزية» في «البارالمبية الآسيوية»تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕