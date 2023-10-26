العربية للطيران 20 عاماً من التحليق بـ 150 مليون مسافر

وأضاف آل ثاني في حوار مع «الخليج» بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس «العربية للطيران» أن الشركة قامت بتغيير مفهوم السفر الجوي في المنطقة وجعله في متناول مختلف فئات المجتمع.

ويكمن الإنجار الأهم في مسيرة «العربية للطيران» بتغيير مفهوم السفر الجوي في المنطقة وجعله في متناول مختلف فئات المجتمع. فمن خلال نموذج أعمال ناجح يرتكز على الراحة والموثوقية والقيمة المضافة للعملاء، استطاعت الشركة أن تتيح إمكانية السفر الجوي للأفراد والعائلات وأن تنقل أعداداً كبيرة من المسافرين وبأفضل الأسعار مع المحافظة على هامش الربحية والابتكار وانتهاج استراتيجية تجارية مميزة لنمو الأعمال.

- استطاعت «العربية للطيران» من خلال اتباع نموذج أعمال ناجح تحقيق الربحية منذ العام التشغيلي الأول لانطلاقتها. فاستطاعت الشركة التي بدأت برأسمال متواضع في العام 2003 تطوير أعمالها لتصبح شركة قابضة تتكون من مجموعة شركات تقدم خدمات السفر والسياحة على مستوى العالم. headtopics.com

أعلنتم عن شراكات وافتتاح مقرات لكم خارج حدود دولة الإمارات كما في أرمينيا وباكستان فما هو الهدف من هذه التوسعات وهل هناك خطوات مستقبلية في هذا الإطار؟ وستعمل الشركة بشكل دائم على توسعة أعمالها والدخول في شراكات جديدة من شأنها أن توفر القيمة المضافة لعملائنا وفي الوقت نفسه ضمان عائد جيد للمساهمين.

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