العربية للطيران حلقت بـ 150 مليون مسافر منذ تأسيسها

الشارقة في 27 أكتوبر / وام / تواصل مجموعة "العربية للطيران" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد مرور عشرين عاماً على تأسيسها نقلت خلالها ما يزيد عن 150 مليون مسافر عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 190 وجهة انطلاقاً من سبعة مراكز تشغيلية ، ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران وبهذه المناسبة كشفت الشركة عن شعار يزين طائراتها تكريماً لمسيرة الشركة الرائدة والمدعومة بجهود وتفاني فريق عملها.

وأضاف العلي ان نجاح الشركة على مدى السنوات الماضية يعكس تفاني موظفينا ودعم شركائنا الاستراتيجيين وكانت لخيارات السفر المريحة والمنخفضة التكلفة التي وفرتها "العربية للطيران" طوال هذه الفترة عاملاً مهماً في توفير تجربة سفر تتميز بالقيمة المضافة للمسافرين وإذ نفخر بقدرتنا المستمرة على تحقيق النمو والربحية فإننا نتطلع إلى توسيع نطاق أعمالنا عبر توفير المزيد من حلول السفر المبتكرة، وإضافة وجهات جديدة ودخول أسواق متنوعة.

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