العراق.. تعيين رئيس جديد لجهاز مكافحة الإرهاب

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن التغييرات شملت تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي ونقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه.

وذكر أن "هذه الخطوة تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية لكي تأخذ فرصتها لخدمة الوطن".

