العراق يفتتح 7 مشاريع جديدة في مصافي الصمود

وذكر بيان لوزارة النفط تلقت نسخة منه «الخليج»، أن الوزير زار شركة مصافي الشمال في بيجي لافتتاح عدد من المشاريع الحيوية في مصافي الصمود بمحافظة صلاح الدين، لمتابعة مشروع إعادة إعمار وتأهيل مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل باليوم.

وأوضح، أن الجهد الوطني المتمثل في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة لها، قد باشرت في وقت سابق من هذا العام في إعادة إعمار وتأهيل مشروع مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل باليوم بعد إنجاز إعمار وتشغيل مصفاة صلاح الدين 1و2 بطاقة 70 ألف برميل لكل منهما.

وشدد على أهمية إعادة إعمار مصافي الصمود في بيجي وصولاً إلى تحقيق معدلات الطاقات التكريرية السابقة التي كانت تبلغ من 280- 300 ألف برميل باليوم، قبل تعرضها للتخريب والدمار. ورأى، أن المشاريع التي تم افتتاحها اليوم تأتي ضمن عمليات التأهيل والإعمار المتسارعة لإنجاز الوحدات الفنية والإنتاجية المكملة لإنتاج المصافي ومنها افتتاح مستودع مصفاة الشمال بطاقة تحميل 150 ألف برميل باليوم وبنظام أذرع إلكترونية، ووحدة المراجل البخارية في مصفاة الدهون، ووحدة المياه الأيونية في مصفاة الدهون، ومركز السيطرة الإلكترونية لوحدات طاقة مصفاة الدهون، ووحدة غازات الشعلة (الفلير) لمصفاة الدهون، ووحدة أبراج التبريد في مصفاة الدهون، ووحدة التعاملات الصناعية في مصفاة صلاح الدين». headtopics.com

وأكد عبد الغني أن قطاع الصناعة التكريرية يحظى باهتمام الحكومة ووزارة النفط وأن عمليات الإعمار والتأهيل لمصفى الصمود تحظى بمتابعة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مباشرة، وأن إنجاز عمليات التأهيل والإعمار للمصفاة وفي وقت قياسي وبالإمكانات المتاحة سوف يحقق توفير ملايين اللترات من المنتجات النفطية للسوق المحلية. وأبدى أمله، في إنجاز المشروع وتشغيله قبل الموعد المخطط له.

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