العالم يترقب ساعة الحسم في سباق الكرة الذهبية

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم غدا الاثنين صوب مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ولكن إنجازا أكبر من هذا من شبه المؤكد أن يمنح صاحبه الجائزة في النسخة الحالية نظرا لبصمة الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخية مع منتخب بلاده، والتي تضعه مجددا في صدارة المرشحين للفوز بالجائزة العريقة. وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي، نال ميسي جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك لعام 2022.

وخلال مسيرته نحو منصات التتويج بهذه الثلاثية في أول موسم له مع مانشستر سيتي، بعد الانتقال إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، حقق هالاند /23 عاما/ العديد من الأرقام القياسية خاصة فيما يتعلق بعنصر الأهداف، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد. headtopics.com

وفيما سيكون هالاند هو المنافس الأبرز لميسي على "الكرة الذهبية"، تضم قائمة المرشحين، التي تتكون من 30 لاعبا، أسماء أخرى عديدة حققت العديد من الإنجازات وتركت بصمات واضحة لكن فرصها في المنافسة قد تكون أقل من ميسي وهالاند.

وبعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا وجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي باستفتاء اليويفا نظرا لفوزها مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي إضافة للإنجاز المونديالي، تبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية غدا في حفل "فرانس فوتبول". headtopics.com

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