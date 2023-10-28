العثور على قاتل فيروسي

حدد خبراء الصحة في فرنسا مرضاً، لأول مرة، قاتل فيروسي، ممثلاً بمرض يُعتقد أنه يقتل ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أشخاص يصابون به، وفق «ديلي ميل». وتم العثور على القراد الذي يحمل حمى القرم والكونغو النزفية على حدود البلاد مع إسبانيا.

حدد خبراء الصحة في فرنسا مرضاً، لأول مرة، قاتل فيروسي، ممثلاً بمرض يُعتقد أنه يقتل ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أشخاص يصابون به، وفق «ديلي ميل». وتم العثور على القراد الذي يحمل حمى القرم والكونغو النزفية على حدود البلاد مع إسبانيا.

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