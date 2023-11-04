الطائرات الإسرائيلية تقصف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا

قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة الفاخورة، التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.من جانبها، قالت مصادر في القطاع، السبت، إن المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» كان بها الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا إليها، هرباً من القصف الإسرائيلي، اعتقاداً منهم أن المدرسة ستوفر ملاذاً آمناً لهم.

وكانت القوات الإسرائيلية قد كثفت، الجمعة، من استهداف المستشفيات في قطاع غزة، وقصفت مدخل مستشفيي الشفاء والقدس، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، فيما استمرت المعارك بين الجيش المتوغل والفصائل الفلسطينية.وقصفت القوات الإسرائيلية سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الجمعة، بعد استهدافها لنازحين من شمال القطاع إلى جنوبه موقعة عشرات الضحايا بين قتيل وجريح

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