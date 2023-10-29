الصين تريد أن تكون أفغانستان دولة شريكة وليست عدوة

يبدو أن وجود حكومة «طالبان» في المهرجان الضخم، الذي أقيم في بكين خلال شهر أكتوبر الجاري، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للخطة التجارية الصينية الطموحة، المعروفة رسمياً باسم «مبادرة الحزام والطريق»، هو جزء من استراتيجية بكين الإقليمية.

وربما تبدو فكرة قيام مجموعة إسلامية مثل «طالبان» بالتحالف مع دولة علمانية وشيوعية مثل الصين مثيرة للدهشة، ولكنها نتيجة منطقية للمخاوف الاستراتيجية للصين من التشدد لدى حكومة «طالبان»، وضمها إلى جانبها، وهي جزء أيضاً من تعميق العلاقات بين الصين والعديد من الدول الإسلامية في السنوات الأخيرة. وتاريخياً لم يكن لدى الصين أي مشكلات في العمل مع المجموعات الدينية أو الدول الدينية، على الرغم من أنها تظل متوجسة من الأديان على الصعيد المحلي.

وكانت الصين واحدة من أكبر الداعمين والمؤيدين لهؤلاء المقاتلين، وهي المجموعة الإسلامية التي حكمت أفغانستان في الفترة ما بين 1978 و1992، حيث قدمت لها التدريب والأسلحة. وكان الدافع وراء ذلك جزئياً رغبة الصين في تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، ولتوجيه ضربة قوية ضد الاتحاد السوفييتي، المنافس الشيوعي الرئيس لها. headtopics.com

وقد شكل تهديد التشدد عبر الحدود الأفغانية تحدياً كبيراً للغاية بالنسبة لبكين. وبات ذلك جلياً إثر موجة الهجمات التي نفذتها ميليشيات متشددة في مناطق واقعة في غرب الصين، خلال فترة التسعينات والعقد الذي تلاه، والذي توج بهجوم كبير في عام 2014، نجم عنه مقتل وجرح العديد. ودفعت هذه الهجمات إلى اتخاذ سياسات تهدف إلى كبح التشدد، كما عززت مخاوف الصين من انتشار التشدد عبر الحدود الأفغانية.

وقامت الصين بالتوسط بين إيران والمملكة العربية السعودية بشأن التنافس الشديد، وطويل الأمد الذي استمر بين الدولتين في المنطقة. وشاركت أيضاً في الاتفاق على إضافة العديد من الدول الإسلامية إلى مجموعة «بريكس»، وهي الشراكة التي تتضمن (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، جنوب إفريقيا). headtopics.com

ويمكن النظر إلى كل هذه التطورات باعتبارها جهوداً أكبر من بكين لتقديم دولة الصين باعتبارها شريكاً للدول الإسلامية، في وقت يبدو فيه أن قبضة القوى التقليدية المهيمنة على المنطقة بدأت تضعف وتتراجع هيبتها. وتبدو جهود الصين جلية في الصراع الدائر الآن في غزة، حيث اتخذت الصين العديد من المواقف التي تظهر تغيراً ملحوظاً في سياستها الحذرة سابقاً، وترافق ذلك مع موجة الدعم للمنطقة العربية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

رواندا تريد أن تصبح «شرطي إفريقيا» الجديدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

في غياب وزير الدفاع.. الصين تطلق منتدى بكين العسكريأطلقت الصين الأحد، منتدى بكين شيانغشان، أكبر معرض سنوي للدبلوماسية العسكرية... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع إندونيسيا لبناء مستشفى لأمراض القلبوقّعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية اتفاقية تعاون... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات: العملية البرية الإسرائيلية في غزة تفاقم سفك الدماءدانت دولة الإمارات العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة المحتل... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تدعو لدرء مخاطر نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق النزاعاتدعت دولة الإمارات إلى المزيد من الجهود الضرورية... اقرأ أكثر ⮕

دبي تستضيف قمة «عالم هادف» للاستدامة والأعمال 7 نوفمبرتعزز دولة الإمارات جهودها الدؤوبة لتكريس الاستدامة في مختلف القطاعات... اقرأ أكثر ⮕