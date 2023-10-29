الصين: الطريق إلى قمة «بايدن وشي» مملوء بالعقبات

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الطريق إلى قمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأميركي جو بايدن «مملوء بالعقبات»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة للأنباء، أمس، مع اختتام زيارته إلى واشنطن.

والتقى وانغ الرئيس الأميركي ومسؤولين كباراً آخرين هذا الأسبوع، واتفق الجانبان على عقد اجتماع بين الرئيسين الشهر المقبل، حيث دعا بايدن نظيره الصيني لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر، في ظل توتر في العلاقات بين القوتين العظميين، لكن الرئيس الصيني لم يؤكد حضوره.

وفي حدث نظمه معهد آسبن للأبحاث الاستراتيجية في واشنطن، قال وانغ إن «الجانبين يأملان تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على العمل معاً من أجل عقد قمة في سان فرانسيسكو بين رئيسي الدولتين»، لكنه أضاف: «الطريق إلى سان فرانسيسكو مملوء بالعقبات، ويتعين على الجانبين القضاء على التدخلات وتجاوز العقبات وتعزيز التوافق». headtopics.com

ويعود آخر لقاء بين بايدن وشي إلى قمة مجموعة الـ20 في بالي في نوفمبر 2022، وتدهورت العلاقات منذ سنوات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مع اشتداد المنافسة بينهما، وتعزيز بكين تعاونها مع روسيا.

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