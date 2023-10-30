الصكوك الوطنية تعلن ارتفاع عدد المدخرين 40 ألف عميل بزيادة 100 %

حققت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً بنسبة 100 % في عدد المدخرين الجدد خلال 2023، مقارنة بالعام الماضي، حيث رحبت بأكثر من 40 ألف عميل جديدويأتي هذا الإعلان، بمناسبة اليوم العالمي للادخار. وبهذه المناسبة، كشفت الصكوك الوطنية عن تحقيق نمو سنوي مركب بمعدل يبلغ 12 %، خلال الخمس سنوات الماضية، ما يؤكد زيادة ثقة العملاء في الشركة ومنتجاتها.

وتتماشى هذه النتائج مع مخرجات «مؤشر الصكوك الوطنية للادخار»، حيث أظهر الاستبيان أن 68 % من الذين لم يدخروا بعد، يعتزمون الادخار في غضون 6 أشهر إلى عام واحدوأضافت الصكوك الوطنية أن الرفاهية المالية لعملائها، واصلت نموها بفضل مجموعة واسعة من الحلول الادخارية والاستثمارية، التي دعمت أهدافهم المالية المستقبلية، مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة، أو من أجل تعليم أبنائهموتسهم الصكوك الوطنية في دعم نمو الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات...

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الصكوك الوطنية: ارتفاع عدد المدخرين الجدد 100% في 2023دبي في 30 أكتوبر / وام / حققت شركة الصكوك الوطنية ارتفاعاً بنسبة 100% في عدد المدخرين الجدد خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، إذ زادت قاعدة المدخرين لديها بأكثر من 40 ألف عميل جديد. اقرأ أكثر ⮕

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