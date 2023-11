الشيخة جواهر تصدر أربعة قرارات ترقية إلى درجة مدير عام

وتشغل هنادي اليافعي، منذ عام 2022، منصب رئيس اللجنة العليا لمشروع بيت الطفل «كنف»، الذي أطلقته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بهدف توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة الجسدية والجنسية، أو الشهود عليها، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بحماية الطفل ما يسهل على الجهات المختصة توفير خدمات الإحالة والعلاج في مكان واحد متكامل المرافق والخدمات، وفي مناخ يمنح الأطفال وعوائلهم الأمان والدعم والمساندة.

وتماشياً مع رؤية سمو الشيخة جواهر القاسمي، حول تمكين القيادات النسائية في المجتمع الإماراتي، يأتي قرار سموها بترقية إيمان راشد سيف التي قادت إدارة التثقيف الصحي منذ إنشائها في عام 2009 إيماناً منها بأهمية استمرارية المسيرة المجتمعية في إمارة الشارقة.

وخلال رحلتها الغنيّة بالإنجازات النوعية، ساهمت إيمان راشد، في الإشراف على تنظيم مؤتمر صحتي خلال تسع دورات متتالية، كما سعت لتخطيط وتنفيذ للعديد من البرامج المجتمعية التي تسهم في زيادة الوعي الصحي لدى المجتمع.

وأصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة فن، قراراً بشأن ترقية الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، إلى منصب مدير عام مؤسسة فن، وبصفتها رئيسة لمؤسسة القلب الكبير، أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية مريم محمد الحمادي إلى منصب مدير عام مؤسسة القلب الكبير، اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.

واستناداً إلى خبرتها الثريّة الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، في مجال العمل الإبداعي، ساهمت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، بإدارتها لمؤسسة «فن»، المعنية بإثراء المواهب الفنية للأجيال الناشئة في مجال الإعلام والسينما، في الارتقاء بمكانة المؤسسة وتعزيز حضورها على الساحتين، الإقليمية والعالمية، باعتبارها المؤسسة الأولى من نوعها في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: جواهر القاسمي تصدر قرارات إدارية بترقية جواهر بنت عبد الله القاسمي ومريم الحمادي وهنادي اليافعي وايمان راشد سيفالشارقة في الأول من نوفمبر / وام / أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة فن اليوم قراراً بشأن ترقية الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي إلى منصب مدير عام مؤسسة فن وبصفتها رئيسةً لمؤسسة القلب الكبير أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية سعادة مريم محمد الحمادي إلى منصب مدير عام مؤسسة القلب الكبير وذلك اعتباراً من 1...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 25 قطعة أثرية في «القاهرة الطولونية»افتتحت ميرفت عزت، مدير عام متحف جاير أندرسون، معرضاً أثرياً وأرشيفياً مؤقتاً تحت عنوان «القاهرة الطولونية».

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: اليوم 'الأول من نوفمبر '..الأكثر دفئا بموسكو منذ 146 سنةموسكو في الأول من نوفمبر / وأم / سجلت موسكو اليوم الأول من نوفمبر بوصفه اليوم الأكثر دفئا منذ عام 1877 بدرجة حرارة وصلت إلى 13 درجة مئوية. وقال رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، إن درجة الحرارة في موسكو وضواحيها بلغت ظهر اليوم 13 درجة مئوية فيما وصلت درجة الحرارة عند الساعة السابعة صباحا إلى 10 درجات مئوية'.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ألمانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيامبحثاً عن التوازن بين الحاجة إلى اليد العاملة والحفاظ على القدرة التنافسية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: انتهاء صلاحية 80 % من معدات روسيا في محطة الفضاءكشف يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، أن 80 % من المعدات الروسية في محطة الفضاء الدولية انتهت صلاحيتها.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجلس إدارة «الرقابة النووية» يستعرض سير العمل في «براكة»عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات اجتماعه مؤخراً، حيث أطلع مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون أعضاء المجلس

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕