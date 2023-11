الشرطة الأسترالية تبحث عن بقايا راكب أمواج تعرّض لهجوم قرش

وأوضحت الشرطة في بيان أنه لم يتم العثور على جثة الضحية منذ أن استهدفته السمكة المفترسة الثلاثاء، قرب شاطئ غرانايتس، وهو مكان شهير لركوب الأمواج في ولاية جنوب أستراليا.وأوضح إيان بروفي، وهو راكب أمواج يبلغ 70 عاماً كان في مكان الحادث وقت الهجوم، أنه شاهد رجلاً يصيح «سمكة قرش!»، بينما كان على وشك دخول الماء، بحسب تقرير إعلامي محلي.

وقال جيف شموكر، أحد السكان المحليين، لقناة «إيه بي سي» الأسترالية، إنه استقل دراجته المائية لمساعدة خدمات الطوارئ في البحث عن الضحية. ولفت إلى أنه ذهب إلى منطقة الهجوم وسرعان ما شاهد سمكة قرش بيضاء كبيرة «بحجم سيارة»، من دون أن يتمكن من التأكد من أنه الحيوان المعني.وفي مايو/أيار، تعرّض مدرّس لهجوم مميت من سمكة قرش على بعد نحو 120 كيلومتراً من مكان هجوم الثلاثاء.

وقد زاد عدد عضات أسماك القرش على مدى العقود الأربعة الماضية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ازدياد أعدادها وتغير المناخ، وفق تشارلي هوفينيرز، خبير أسماك القرش في جامعة فلندرز في جنوب أستراليا. ويؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى اقتراب أسماك القرش من الشاطئ بحثاً عن فريسة، ما يزيد من احتمال احتكاكها بالبشر.

